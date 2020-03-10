Дольщики ООО «Горос» и дольщики поселка Петра Дубрава получат денежные компенсации, потому что их дома достроить нельзя

10 Март 2020 2020-03-10T09:30:52+03:00

Власти Самарской области намерены удовлетворить в 2020 году права более 200 обманутых дольщиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщается в проекте областного бюджета на 2020 год, власти на эти цели выделили 224,9 млн рублей

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Власти Самарской области в 2020 году намерены удовлетворить права более 200 обманутых дольщиков и вывести 5 домов из реестра проблемных. Это следует из комментария чиновников областного министерства строительства к проекту закона о бюджете, который будет рассмотрен депутатами Самарской губернской думы уже сегодня, 10 марта. Так, те дольщики, завершение строительства домов которых признали нецелесообразным, а также невозможным, получат 224,9 млн рублей компенсаций на всех.

На эти средства продолжат выплачивать компенсации обманутым дольщикам ЖК «Монблан» и ООО «Горос», а также средства получат дольщики поселка Петра Дубрава в Волжском районе и ООО «Зеленый квартал».

Если говорить о суммах, то дольщики ЖК «Монблан» из недостроенного дома в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, Буянова получат 110,2 млн рублей. Застройщиком дома было ООО «Самарагорстрой».

Дольщики «Гороса» получат 59,9 млн рублей, дольщики из Петра Дубравы - 38,9 млн рублей, а дольщики ООО «Зеленый квартал» из Ставропольского района - 129,5 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU