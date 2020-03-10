Жителей Самары подготовят к «Книжному ГТО»

10 Март 2020 2020-03-10T12:16:02+03:00

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В Самаре проведут серию мастер-классов в рамках подготовки к конкурсу скоростного чтения «Книжное ГТО». Отметим, соревнование будет проходить уже в пятый раз. В нем принимают участие жители региона разных возрастов: 2-5, 6-8, 9-11 классы, а также взрослые.

– 14, 15, 21, 22, 28, 29 марта 2020 года с 17:00 до 18:30 будут проходить мастер-классы по скоростному чтению для участников от 14 до 18 лет. Занятия бесплатные. Желающим обучаться следует только зарегистрироваться в группе «Центр чтения» или позвонить по телефону 334-22-99, – говорится в сообщении.

Мероприятия будут проходить в Самарской областной универсальной научной библиотеке. По словам организаторов, методики быстрого чтения, тренировка внимания и памяти позволяют человеку усваивать большее количество информации.

ИСТОЧНИК KP.RU