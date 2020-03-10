Победить агрессию: самарским школьникам расскажут, как противостоять насилию

10 Март 2020 2020-03-10T14:34:38+03:00

Старшеклассники и студенты вузов могут с пользой провести весенние каникулы

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В дни весенних каникул самарским школьникам расскажут, как противостоять насилию. Новаторскую шестидневную программу разработали специалисты проекта #знание_остановит_насилие, Региональный благотворительный фонд «Самарская губерния» и американская организация помощи жертвам насилия DAWN.

Программа рассчитана на подростков в возрасте от 12 до 19 лет. Занятия будут проходить на улице Садовой, 329 с 22 по 27 марта с 10 до 18 часов, причем участников покормят горячим обедом и перекусами на кофе-брейках.

Главная цель программы – профилактика насилия. Организаторы обещают, что во время занятий будут использоваться методы Playback театра, арт-терапии, психодрамы, телесноориентированной психотерапии, пройдут лекции, тренинги, активная музыкальная терапия, театральные перфомансы. В результате участники смогут развить коммуникативные навыки и эмоциональный интеллект, повысить правовую осведомленность, а также научиться работать с собственной агрессией.

Чтобы присоединиться к проекту, достаточно написать на почту project@help2stop.org с темой письма «Программа профилактики насилия». В письме написать коротко о себе и о том, какие причины побудили принять участие в программе.

ИСТОЧНИК KP.RU