2020-03-10T15:44:57+03:00
Общество

В Самарской области в страшной аварии на Обводном шоссе погиб человек

ДТП произошло в условиях тумана
Владислав КИРСАНОВ
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28-летний водитель погиб на месте ФОТО: ГИБДД Тольятти28-летний водитель погиб на месте ФОТО: ГИБДД Тольятти
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Во вторник, 10 марта, на Обводном шоссе в Тольятти произошло страшное ДТП. Около 3 часов ночи водитель «Шевроле Нива» не справился с управлением, съехал на обочину, где машина перевернулась.

– В результате происшествия погиб 28-летний водитель автомобиля. Его 34-летний пассажир получил серьезнейшие повреждения, в том числе перелом поясничного отдела позвоночника, – сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.

Сообщается, что авария произошла в условиях тумана. Из-за плохой видимости водитель не смог правильно отреагировать на изменившуюся дорожную ситуацию. Сотрудники полиции напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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