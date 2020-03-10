В Самарской области в страшной аварии на Обводном шоссе погиб человек
Во вторник, 10 марта, на Обводном шоссе в Тольятти произошло страшное ДТП. Около 3 часов ночи водитель «Шевроле Нива» не справился с управлением, съехал на обочину, где машина перевернулась.
– В результате происшествия погиб 28-летний водитель автомобиля. Его 34-летний пассажир получил серьезнейшие повреждения, в том числе перелом поясничного отдела позвоночника, – сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.
Сообщается, что авария произошла в условиях тумана. Из-за плохой видимости водитель не смог правильно отреагировать на изменившуюся дорожную ситуацию. Сотрудники полиции напоминают о необходимости соблюдения скоростного режима и правил дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU