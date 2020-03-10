В Самаре иномарка и машина такси влетели под прицеп на парковке

10 Март 2020 2020-03-10T19:16:48+03:00

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Серьезное ДТП сегодня ближе к вечеру, во вторник 10 марта, произошло в районе пересечения Московского шоссе и улицы Алма-Атинской. Там сразу несколько авто залетели под прицеп грузовой машины.

- Три автомобиля, есть пострадавшие. На месте все экстренные службы, - пишут очевидцы в группе "ДТП Самара".

Впрочем, пока информация о потерпевших не подтверждается. Серьезные повреждения получили разве что автомобили.

- Там были два автомобиля "Фольксваген" и машина такси. Они не поделили дорогу - таксист поворачивал налево, а "Тигуан" объезжал поток - и залетели под прицеп на парковке. Ни с кем ничего не произошло, - поделилась с "КП-Самара" местный житель Татьяна.

Сейчас на месте событий работают сотрудники полиции. По факту происшествия правоохранители проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU