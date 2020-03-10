В Самаре в смотровой яме разобранного гаража нашли человеческий труп

10 Март 2020 2020-03-10T21:39:09+03:00

Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели мужчины

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Жуткая находка вечером 1 марта была обнаружена в 250 метрах от нежилого дома на улице Тракторной в Куйбышевском районе областной столицы. На территории заброшенного ГСК в смотровой яме демонтированного гаража лежали человеческие останки.

- Там нашли скелетированный труп мужчины. Личность его не установлена. По предварительным сведениям, смерть наступила больше 3 месяцев назад, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Правоохранители составили приметы погибшего. Рост 170-175 сантиметров, одет в темную куртку, черные брюки и коричневые кроссовки. Сейчас назначено судебно-медицинское исследование, которое поможет определить причины смерти неизвестного. Разбирательства продолжаются.

ИСТОЧНИК KP.RU