В Самаре водитель «двенадцатой» сбил на пешеходном переходе мать с детьми

11 Март 2020 2020-03-11T14:44:07+03:00

Малышей, которые находились в коляске, доставили в больницу

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Вчера утром во вторник, 10 марта, в Самаре произошло ДТП. На Ново-Вокзальной водитель «двенадцатой» на пешеходном переходе сбил женщину с коляской, в которой были двое детей 2018 года рождения.

– За рулем находился 22-летний молодой человек. В результате происшествия детям потребовалась медицинская помощь. Они были доставлены в городскую больницу. К счастью, обошлось без серьезных травм, – сообщили в ГИБДД Самарской области.

Правоохранители разбираются во всех деталях происшествия. Они напоминают водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами, а также особое внимание уделять переходящим дорогу мамам с маленькими детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU