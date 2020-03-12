В Самаре водитель «Лады» отправил в больницу 14-летнего подростка
В минувшую среду, 11 марта, в Самаре на улице XXII Партсъезда произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Там в 15:55 в районе строения № 43Г под колеса автомобиля «Лада» угодил 14-летний мальчик.
- За рулем отечественной легковушки находился 39-летний мужчина. Он не пропустил подростка, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД У МВД России по Самаре.
В результате случившегося мальчик получил различные травмы. Его госпитализировали в одну из городских больниц. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU