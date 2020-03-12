В Самаре водитель «Лады» отправил в больницу 14-летнего подростка

12 Март 2020 2020-03-12T12:49:44+03:00

Автомобилист не пропустил подростка, который шел по "зебре" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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В минувшую среду, 11 марта, в Самаре на улице XXII Партсъезда произошло ДТП, в котором пострадал подросток. Там в 15:55 в районе строения № 43Г под колеса автомобиля «Лада» угодил 14-летний мальчик.

- За рулем отечественной легковушки находился 39-летний мужчина. Он не пропустил подростка, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, - сообщили в отделении пропаганды БДД отдела ГИБДД У МВД России по Самаре.

В результате случившегося мальчик получил различные травмы. Его госпитализировали в одну из городских больниц. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU