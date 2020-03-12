Коронавирус не пройдет: в Самаре «бюджетникам» измерят температуру перед работой
В Самаре введены дополнительные меры профилактики новой коронавирусной инфекции. Это необходимо в связи с неблагополучной ситуацией в мире. Напомним, накануне ВОЗ объявила о пандемии вируса.
- Мы предлагаем всем сотрудникам бюджетной сферы измерять температуру на рабочих местах. Если она повышена - отстранить от работы и проконтролировать, чтобы человек обратился к врачу, - рассказали в Роспотребнадзоре.
Ранее специальные правила работы были установлены для заведений общепита и торговли.
Также в ведомстве рассказали, какие симптомы должны насторожить и заставить обратиться к врачу, чтобы исключить возможность коронавирусной инфекции:
- высокая температура,
- головная боль,
- слабость,
- кашель,
- тошнота, рвота,
- диарея,
- боль в мышцах и затрудненное дыхание.
Самарцев также просят меньше посещать общественные места, мыть руки с мылом, возвращаясь с улицы, дезинфицировать гаджеты и все поверхности, ограничить тактильные контакты с окружающими людьми.
Если же вы почувствовали себя плохо, не ходите на работу и не общайтесь с людьми, вызывайте врача, минимизируйте контакты со здоровыми людьми, проветривайте помещение и чаще делайте влажную уборку.
ИСТОЧНИК KP.RU