Коронавирус не пройдет: в Самаре «бюджетникам» измерят температуру перед работой

12 Март 2020 2020-03-12T16:13:32+03:00

Также врачи объяснили, как догадаться, что вы можете быть больны

Изменить размер текста: A A

В Самаре введены дополнительные меры профилактики новой коронавирусной инфекции. Это необходимо в связи с неблагополучной ситуацией в мире. Напомним, накануне ВОЗ объявила о пандемии вируса.

- Мы предлагаем всем сотрудникам бюджетной сферы измерять температуру на рабочих местах. Если она повышена - отстранить от работы и проконтролировать, чтобы человек обратился к врачу, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Ранее специальные правила работы были установлены для заведений общепита и торговли.

Также в ведомстве рассказали, какие симптомы должны насторожить и заставить обратиться к врачу, чтобы исключить возможность коронавирусной инфекции:

- высокая температура,

- головная боль,

- слабость,

- кашель,

- тошнота, рвота,

- диарея,

- боль в мышцах и затрудненное дыхание.

Самарцев также просят меньше посещать общественные места, мыть руки с мылом, возвращаясь с улицы, дезинфицировать гаджеты и все поверхности, ограничить тактильные контакты с окружающими людьми.

Если же вы почувствовали себя плохо, не ходите на работу и не общайтесь с людьми, вызывайте врача, минимизируйте контакты со здоровыми людьми, проветривайте помещение и чаще делайте влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU