В Самарской области автобус сбил мужчину, который шел по дороге
Вчера вечером, 11 марта, на Обводном шоссе в Тольятти произошло ДТП. Автобус, которым управлял 50-летний водитель, сбил мужчину, шедшего по ходу его движения вдоль отбойника. В темное время суток он был в темной одежде.
– Личность пешехода устанавливается. Он был срочно госпитализирован в ближайшую больницу. У него диагностированы множественные травмы, – сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.
Во всех деталях произошедшего предстоит разобраться правоохранителям. Они напоминают о необходимости носить светоотражающие элементы на одежде, особенно за чертой города. Также полицейские рекомендуют снимать капюшоны и постоянно контролировать дорожную обстановку.
ИСТОЧНИК KP.RU