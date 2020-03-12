2020-03-12T15:51:37+03:00
Общество

В Самарской области автобус сбил мужчину, который шел по дороге

Пострадавший с множественными травмами был госпитализирован
Владислав КИРСАНОВ
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Разбираться во всех деталях аварии будут правоохранители ФОТО: ГИБДД ТольяттиРазбираться во всех деталях аварии будут правоохранители ФОТО: ГИБДД Тольятти
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Вчера вечером, 11 марта, на Обводном шоссе в Тольятти произошло ДТП. Автобус, которым управлял 50-летний водитель, сбил мужчину, шедшего по ходу его движения вдоль отбойника. В темное время суток он был в темной одежде.

– Личность пешехода устанавливается. Он был срочно госпитализирован в ближайшую больницу. У него диагностированы множественные травмы, – сообщили в отделе ГИБДД Тольятти.

Во всех деталях произошедшего предстоит разобраться правоохранителям. Они напоминают о необходимости носить светоотражающие элементы на одежде, особенно за чертой города. Также полицейские рекомендуют снимать капюшоны и постоянно контролировать дорожную обстановку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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