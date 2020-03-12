2020-03-12T15:19:03+03:00
Происшествия

Думал, что от него спрятали бутылку: в Самарской области мужчина ударил женщину ножом в горло

За свои действия он получил четыре года тюрьмы условно
Владислав КИРСАНОВ
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Мужчина пошел на преступление из-за бутылки спиртногоМужчина пошел на преступление из-за бутылки спиртногоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В декабре минувшего года житель Челно-Вершинского района Самарской области совершил тяжкое преступление. Во время застолья он поссорился с односельчанкой. Мужчине сообщили, что алкоголь в квартире закончился, однако он не поверил.

– Эту информацию разгоряченный местный житель воспринял как личное оскорбление. Он подумал, что от него прячут оставшийся алкоголь. За это он нанес женщине удар кухонным ножом в шею, – передает прокуратура Челно-Вершинского района.

Пострадавшую удалось спасти, однако она получила серьезную травму. Суд, рассмотрев все детали произошедшего, назначил мужчине наказание в виде четырех лет тюрьмы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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