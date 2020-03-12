Думал, что от него спрятали бутылку: в Самарской области мужчина ударил женщину ножом в горло
В декабре минувшего года житель Челно-Вершинского района Самарской области совершил тяжкое преступление. Во время застолья он поссорился с односельчанкой. Мужчине сообщили, что алкоголь в квартире закончился, однако он не поверил.
– Эту информацию разгоряченный местный житель воспринял как личное оскорбление. Он подумал, что от него прячут оставшийся алкоголь. За это он нанес женщине удар кухонным ножом в шею, – передает прокуратура Челно-Вершинского района.
Пострадавшую удалось спасти, однако она получила серьезную травму. Суд, рассмотрев все детали произошедшего, назначил мужчине наказание в виде четырех лет тюрьмы условно.
ИСТОЧНИК KP.RU