Улицы Самары отмывают при помощи шампуня
Агентство по содержанию автодорог рассказало в своих социальных сетях о начале уборки улиц. В их зону ответственности входят Московское, Волжское и Красноглинское шоссе, а также улицы Ново-Садовая, Демократическая и Кировский мостовой переход.
– Приступили к мойке проезжей части с шампунем. Сегодня работали по дублеру улицы Ново-Садовой. Также подмели прилотковую часть этой улицы, – сообщили представители АСАДО.
Ранее были отмыты пешеходные ограждения на Демократической. Если на следующей неделе позволит погода, рабочие приступят к работам на Московском шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU