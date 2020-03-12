Улицы Самары отмывают при помощи шампуня

12 Март 2020 2020-03-12T16:57:53+03:00

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Агентство по содержанию автодорог рассказало в своих социальных сетях о начале уборки улиц. В их зону ответственности входят Московское, Волжское и Красноглинское шоссе, а также улицы Ново-Садовая, Демократическая и Кировский мостовой переход.

– Приступили к мойке проезжей части с шампунем. Сегодня работали по дублеру улицы Ново-Садовой. Также подмели прилотковую часть этой улицы, – сообщили представители АСАДО.

Ранее были отмыты пешеходные ограждения на Демократической. Если на следующей неделе позволит погода, рабочие приступят к работам на Московском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU