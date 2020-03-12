Жителям Самарской области разрешат охоту на бобров

12 Март 2020 2020-03-12T16:16:23+03:00

Разрешение на охоту будет действовать с 11 по 20 апреля Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Сегодня, 12 марта, департамент охоты и рыболовства Самарской области начал прием заявок на выдачу разрешения на охоту. Речь идет о водоплавающей и боровой дичи. Осуществлять добычу можно в общедоступных охотничьих угодьях в южных районах региона.

– Доступны следующие районы: Безенчукский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Волжский, Красноармейский, Приволжский, Хворостянский, – говорится в сообщении департамента.

Разрешения будут выдавать без разделения на муниципальные районы. Документ будет действовать в весенний период охоты с 11 по 20 апреля. При себе необходимо иметь охотничий билет.

ИСТОЧНИК KP.RU