Жителям Самарской области разрешат охоту на бобров
Сегодня, 12 марта, департамент охоты и рыболовства Самарской области начал прием заявок на выдачу разрешения на охоту. Речь идет о водоплавающей и боровой дичи. Осуществлять добычу можно в общедоступных охотничьих угодьях в южных районах региона.
– Доступны следующие районы: Безенчукский, Большеглушицкий, Большечерниговский, Волжский, Красноармейский, Приволжский, Хворостянский, – говорится в сообщении департамента.
Разрешения будут выдавать без разделения на муниципальные районы. Документ будет действовать в весенний период охоты с 11 по 20 апреля. При себе необходимо иметь охотничий билет.
ИСТОЧНИК KP.RU