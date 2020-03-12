Сэкономили время и силы волонтеров: сотрудников ГИБДД наградили за спасение бабушки-потеряшки

12 Март 2020 2020-03-12T17:29:09+03:00

Посреди ночи женщина шла одна по проезжей части, а в это время волонтеры прочесывали город в ее поисках

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Бабушку нашли вовремя - за это сегодня, 12 марта, в городской ГИБДД наградили двоих полицейских. Благодарности им вручил руководитель регионального подразделения «Лиза Алерт» Владимир Рябов.

Грамоту получил пока лишь один из двух стражей порядка - заместитель командира 1 взвода 3 роты 1 батальона полка ДПС городской ГИБДД Виталий Лазарев. Его коллега, Алексей Бобров, пока болеет и на торжественном мероприятии отсутствовал.

- Незадолго до этого мы видели сообщение о том, что волонтеры «Лизы Алерт» разыскивают пенсионерку, сообщение нам передали активисты «Ночного патруля», - рассказал корреспондентам «КП-Самара» Виталий Лазарев. - А тут проезжали улицу Промышленности и увидели старушку. Три часа ночи, а она по проезжей части идет.

Полицейские остановились, стали расспрашивать бабушку, что она делает в такой час одна, но внятно объяснить, как там оказалась, женщина не могла. Стражи порядка вспомнили об ориентировке, которую распространяли волонтеры «Лизы Алерт», нашли ее в интернете и позвонили координатору поиска. После этого привезли пенсионерку к ее родственникам.

Как отметил руководитель самарской организации «Лиза Алерт» Владимир Рябов, своими действиями инспекторы ГИБДД сохранили силы почти трем десяткам волонтеров, которые в ту ночь прочесывали город. В ГИБДД пообещали и дальше помогать им по мере сил.

ИСТОЧНИК KP.RU