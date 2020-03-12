В Самаре подростки бросаются под колеса автомобилей
Об этом сообщили очевидцы
Сотрудники ГИБДД проверяют поступившую информациюФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Сегодня, 12 марта, в Самаре подростки устроили опасные игры на дороге. На пересечении XXII Партсъезда и Ставропольской двое молодых людей специально бросались под колеса проезжающих машин.
– В настоящий момент данная информация отрабатывается сотрудниками дорожной инспекции. Будьте внимательны! – говорится в сообщении ГИБДД Самара.
По словам очевидцев, подростки умышленно перебегают дорогу перед движущимся транспортом, чем подвергают опасности не только свою жизнь, но и безопасность дорожного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU