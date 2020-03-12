2020-03-12T17:35:47+03:00
Происшествия

В самарской квартире обнаружили труп 18-летней студентки

Тело девушки нашли спустя несколько дней после ее смерти
Михаил ГОРЮНОВ
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Следователи проводят проверку по факту происшествияСледователи проводят проверку по факту происшествияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В обстоятельствах страшной трагедии разбираются правоохранители Самары. 5 марта примерно в 11-30 в квартире дома на улице Никитинской был обнаружен труп 18-летней девушки - студентки одного из институтов города.

- По предварительным сведениям, она скончалась от передозировки лекарственным средством. Смерть, предположительно, наступила 2 марта, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды - Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Отрабатывается сразу несколько версий случившегося. Одна из них - самарчанка сама решила уйти из жизни. На это указывает записка, обнаруженная в помещении. Сейчас по факту происшествия следователи проводят проверку. Назначено судебно-медицинское исследование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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