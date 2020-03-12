2020-03-12T18:33:30+03:00
Общество

Сельчане заплатят больше, но потом: в Самарской области пересчитают мусорный норматив.

Эксперт рассказал, каким должен быть мусорный норматив для жителей частного сектора
Ольга НОВИКОВА
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Вывоз мусора может влететь "в копеечку"Вывоз мусора может влететь "в копеечку"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области отложили повышение норматива на вывоз твердых коммунальных отходов. С 1 июля 2020 года они должны были составить 1,95 кубометров в год для многоквартирных домов и 2,7 кубометра для частных домов. Однако в министерстве ЖКХ и энергетики Самарской области решили, что такое повышение серьезно ударит по карману сельчан – рост платы за вывоз мусора для них составит почти 40%. Поэтому повышение отложили до 1 июля 2023 года. До этого времени обитатели частных домов будут платить столько же, сколько жители многоквартирных домов.

Председатель комиссии по местному самоуправлению и ЖКХ Общественной палаты Самарской области Виктор Часовских рассказал «КП-Самара», что уже к лету существующие сейчас нормативы вывоза мусора могут измениться, причем в меньшую сторону.

- Сейчас идет работа по пересмотру нормативов, делаются замеры, - рассказал эксперт. – Замеры проводятся в четыре этапа, сейчас остался последний, весенний. Мы рассчитываем, что уже к лету будут ясны реальные нормативы. По моим предварительным замерам, в которых участвовало более тысячи домов, реальный объем накопления мусора – 0,075 кубометров с квадратного метра. А сейчас действует показатель в 0,091 кубометр. А индивидуальные жилые дома много мусора не производят, там в основном все перерабатывается. Поэтому норматив накопления там должен быть минимальный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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