На Пугачевском тракте полыхал подъезд жилого дома

12 Март 2020 2020-03-12T19:04:24+03:00

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В Самаре на Пугачевском тракте, 31 загорелся подъезд жилого девятиэтажного дома. Очевидцы выложили в социальные сети фото и видео ЧП. На них видно, что огонь полыхает вовсю – между третьим и четвертым этажами четвертого подъезда.

- Огонь быстро распространился на два этажа, - рассказал «Комсомольской правде-Самара» очевидец Андрей Петров. – Пожарные приехали оперативно, боролись с огнем минут 10.

Для тушения огня потребовались две пожарные машины. По словам очевидцев, эвакуировать жильцов дома пожарные не стали. А вот помощь медиков кому-то потребовалась - на вызов приезжала скорая помощь. Причины пожара пока выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU