2020-03-12T19:04:24+03:00
Общество

На Пугачевском тракте полыхал подъезд жилого дома

Огонь распространился на два этажа
Ольга НОВИКОВА
Поделиться:
Огонь полыхал вовсю. Фото: Андрей ПетровОгонь полыхал вовсю. Фото: Андрей Петров
Изменить размер текста:

В Самаре на Пугачевском тракте, 31 загорелся подъезд жилого девятиэтажного дома. Очевидцы выложили в социальные сети фото и видео ЧП. На них видно, что огонь полыхает вовсю – между третьим и четвертым этажами четвертого подъезда.

- Огонь быстро распространился на два этажа, - рассказал «Комсомольской правде-Самара» очевидец Андрей Петров. – Пожарные приехали оперативно, боролись с огнем минут 10.

Для тушения огня потребовались две пожарные машины. По словам очевидцев, эвакуировать жильцов дома пожарные не стали. А вот помощь медиков кому-то потребовалась - на вызов приезжала скорая помощь. Причины пожара пока выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Двадцать метров ткани на каждую: в самарском театре оперы и балета показали, как шьют балетные пачки
На Пугачевском тракте полыхал подъезд жилого дома
Сельчане заплатят больше, но потом: в Самарской области пересчитают мусорный норматив.
Клиенты ВТБ Капитал Инвестиции во вторник завели рекордный объем средств на брокерские счета
В самарской квартире обнаружили труп 18-летней студентки
В Самаре подростки бросаются под колеса автомобилей
Сэкономили время и силы волонтеров: сотрудников ГИБДД наградили за спасение бабушки-потеряшки
Весь автопарк больниц и скорой в Самарской области предложили перевести на природный газ
Жителям Самарской области разрешат охоту на бобров
ВТБ запускает онлайн-рефинансирование
Улицы Самары отмывают при помощи шампуня
Думал, что от него спрятали бутылку: в Самарской области мужчина ударил женщину ножом в горло
В Самарской области автобус сбил мужчину, который шел по дороге
Коронавирус не пройдет: в Самаре «бюджетникам» измерят температуру перед работой
По Самаре бегает голый «Терминатор»
И за Бога, и за президента: самарских депутатов устроили поправки в Конституцию
Новые места: в Самаре в 2020 году откроют три детских сада
В Самарской области осудили кыргыза, который пропагандировал терроризм
«Я вам деньги, вы мне – машину»: в Самарской области мужчина пытался подкупить полицейского