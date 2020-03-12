Двадцать метров ткани на каждую: в самарском театре оперы и балета показали, как шьют балетные пачки
В Самарском академическом театре оперы и балета отметили день рождения балетной пачки. Именно 12 марта 1839 года на премьере балета «Сильфида» итальянка Мария Тальони впервые вышла на сцену в пышной многослойной юбке из легкой полупрозрачной ткани. Новинка быстро завоевала популярность.
Сейчас в Самарском оперном театре используется более 300 балетных пачек, каждая сшита под индивидуальные размеры конкретной балерины. Здесь есть как классические пачки, так и удлиненные без каркаса.
- Пачка состоит из нескольких слоев фатина – от 9 до 11, на пошив уходит около 20 метров ткани. На верхний слой вручную нашиваются стразы, пайетки, цветы. Чтобы пачка была жесткой, в нее вставляется специальная металлическая проволока. Изготовление одной пачки у швеи занимает от недели до двух, - рассказала портной пошивочного цеха Мария Рыкова.
А срок службы таких нарядов для балерин – 5-6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU