2020-03-12T22:31:31+03:00
Общество

Самарские баскетболисты завоевали Кубок России

В финале они оказались сильнее соперников с Урала
Ольга НОВИКОВА
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Борьба получилась напряженной. Фото: БК "Самара"Борьба получилась напряженной. Фото: БК "Самара"
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В Самаре в МТЛ «Арена» завершился финальный матч кубка России по баскетболу. На площадке встретились БК «Самара» и клуб из Ревды – «Темп-СУМЗ-УГМК». Первая встреча между финалистами Кубка России прошла в Ревде 27 февраля, уральцы обыграли волжан со счетом 66:63. Матч в Самаре должен был стать решающим, а победителя должны были определить по сумме очков двух встреч.

Решающий поединок получился захватывающий, динамичный и очень зрелищный. Но в итоге хозяева площадки сумели вырвать победу. Матч закончился со счетом 86:69.

Команду уже поздравил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

- Кубок России по баскетболу наш! Поздравляю Команду! Поздравляю болельщиков! – написал он на своей страничке в соцсети.

Соперники также поздравили победителей с достойной игрой

ИСТОЧНИК KP.RU

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