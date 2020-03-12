Стало известно, каким районам Самарской области ждать проблем с паводком

12 Март 2020 2020-03-12T22:46:40+03:00

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Стало известно, каким территориям Самарской области стоит особенно тщательно готовиться к предстоящему паводку. В список проблемных районов вошли Кошкинский, Похвистневский, Кинель-Черкасский, Елховский, Сергиевский, Красноярский, Челно-Вершинский и Камышлинский.

Специалисты предупреждают – в этом году паводок будет ранний.

- Реки Чагра и Сызранка вскрылись 24 и 26 февраля, поэтому вскрытие остальных рек мы ожидаем во второй половине марта, - заявил начальник Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Айдар Мингазов.

Эксперты считают, что Саратовское водохранилище освободится ото льда к началу апреля, а Куйбышевское – на неделю позже. Впрочем, напротив Самары льда уже практически не осталось, и горожане с первых чисел весны любуются на синюю гладь воды.

Напомним, по данным Приволжского УГМС, в Самарской области максимальные уровни воды на большинстве рек ожидаются в пределах и ниже нормы на 30-150 см, на реках северо-западной части области выше нормы на 30-40 см.

ИСТОЧНИК KP.RU