Стало известно, каким районам Самарской области ждать проблем с паводком
Стало известно, каким территориям Самарской области стоит особенно тщательно готовиться к предстоящему паводку. В список проблемных районов вошли Кошкинский, Похвистневский, Кинель-Черкасский, Елховский, Сергиевский, Красноярский, Челно-Вершинский и Камышлинский.
Специалисты предупреждают – в этом году паводок будет ранний.
- Реки Чагра и Сызранка вскрылись 24 и 26 февраля, поэтому вскрытие остальных рек мы ожидаем во второй половине марта, - заявил начальник Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Айдар Мингазов.
Эксперты считают, что Саратовское водохранилище освободится ото льда к началу апреля, а Куйбышевское – на неделю позже. Впрочем, напротив Самары льда уже практически не осталось, и горожане с первых чисел весны любуются на синюю гладь воды.
Напомним, по данным Приволжского УГМС, в Самарской области максимальные уровни воды на большинстве рек ожидаются в пределах и ниже нормы на 30-150 см, на реках северо-западной части области выше нормы на 30-40 см.
ИСТОЧНИК KP.RU