В сгоревшем коттедже на 9-й просеке в Самаре погибли два человека

13 Март 2020 2020-03-13T09:19:35+03:00

Разбираться в причинах трагедии будут компетентные органы ФОТО: ГУ МЧС России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

Сегодня ночью, 13 марта, в Самаре произошло ЧП. В частном доме на 9-й просеке загорелся второй этаж. Был объявлен ранг пожара – Пожар №2.

– Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Для тушения было привлечено 80 человек и 22 единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось уже утром, в 4:15, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

В происшествии погибли два человека. Их личности сейчас устанавливают специалисты. Также пожарным удалось спасти мужчину 1946 года рождения. Разбираться в причинах происшествия предстоит компетентным органам. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения пожарной безопасности и требований при эксплуатации электроприборов.

ИСТОЧНИК KP.RU