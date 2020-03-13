В сгоревшем коттедже на 9-й просеке в Самаре погибли два человека
Сегодня ночью, 13 марта, в Самаре произошло ЧП. В частном доме на 9-й просеке загорелся второй этаж. Был объявлен ранг пожара – Пожар №2.
– Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Для тушения было привлечено 80 человек и 22 единицы спецтехники. Справиться с огнем удалось уже утром, в 4:15, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
В происшествии погибли два человека. Их личности сейчас устанавливают специалисты. Также пожарным удалось спасти мужчину 1946 года рождения. Разбираться в причинах происшествия предстоит компетентным органам. Спасатели напоминают о необходимости соблюдения пожарной безопасности и требований при эксплуатации электроприборов.
ИСТОЧНИК KP.RU