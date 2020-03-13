В Самарской области ожидается штормовой ветер

13 Март 2020 2020-03-13T09:28:36+03:00

Водителей также просят быть внимательными на дороге Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Представители ГУ МЧС России по Самарской области объявили желтый уровень опасности в связи с порывистым ветром, который по прогнозу Приволжского УГМС ожидается в регионе сегодня, 13 марта.

– Ветер юго-западного направления достигнет порывов 16-21 метр в секунду. Обращаем внимание жителей области и просим принять необходимые меры безопасности, – говорится в сообщении спасателей.

Они просят самарцев не выходить из зданий во время буйства стихии, а также не прятаться от порывов ветра за остановками транспорта, рекламными щитами и под деревьями. Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию движения.

ИСТОЧНИК KP.RU