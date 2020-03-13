В Самарской области бесплатное горячее питание будут получать более 140 тысяч младшеклассников

13 Март 2020 2020-03-13T09:38:53+03:00

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В школах Самарской области уже с 1 сентября 2020 года введут бесплатное горячее питание. Им обеспечат учеников с 1 по 4 классы. Горячее блюдо и горячий напиток с нового учебного года будут в рационе более 140 тысяч школьников. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Сейчас специалисты регионального министерства образования и науки ездят по школам и проверяют организацию горячего питания. На днях чиновники побывали в учебном заведении пгт Мирный Красноярского района. Они осмотрели пищеблок и столовую. Меню там соответствует всем необходимым требованиям. За качеством питания постоянно следят и родители учеников.

- У нас организована в школе комиссия. Родители приходят, снимают пробу, записывают в журнал все свои пожелания. Но, если честно, ни разу не фиксировали недочеты, потому что организовано все хорошо, - поделилась мама двоих учеников школы Ольга Ярченко.

Как отметил директор школы Михаил Пучко, в пищеблоке работают квалифицированные специалисты. Кроме того, он обеспечен всем необходимым оборудованием. К обеспечению младшеклассников бесплатным горячим питанием школа полностью готова.

ИСТОЧНИК KP.RU