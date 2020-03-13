Самарцы потратили больше обычного на 23 февраля и 8 марта
Аналитики сервиса Яндекс.Кассы сравнили платежи жителей Самары за выходные 22-24 февраля, 7-9 марта и за обычные выходные. На День защитника отечества вырос оборот онлайн-магазинов автозапчастей и спортивного питания. Их прибыль увеличилась в среднем в два раза. В четыре раза вырос средний чек в эти дни в ювелирных магазинах. Там было потрачено до 10299 рублей.
– Цветочные онлайн-сервисы с 7 по 9 марта увеличили оборот в 8 раз: средний чек составил 2321 рубль. На украшения было потрачено в 5 раз больше – до 15298 рублей, – говорится в сообщении.
Также в выходные дни самарцы активно заказывали еду через интернет. Прибыль доставок из ресторанов увеличилась в два раза. Однако средний чек сократился на 15 % – до 1121 рубля.
ИСТОЧНИК KP.RU