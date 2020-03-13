2020-03-13T13:48:11+03:00
Общество

Март продолжает удивлять: в Самарской области погода побила 12 температурных рекордов

12 марта на одной из метеостанций региона зафиксировали температуру в 13,7°С
Анастасия ФИЛАТОВА
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Весна в Самарской области началась с аномального потепленияВесна в Самарской области началась с аномального потепленияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Март в Самарской области продолжает преподносить погодные сюрпризы. Вновь был побит температурный рекорд. В четверг, 12 марта, на 12 метеостанциях региона зафиксировали экстремально высокие температуры воздуха. Об этом сообщает Приволжское УГМС.

— Самая высокая температура воздуха вчера была в Большой Глушице: +13,7°С. Последний раз так тепло там было в 2016 году. Отклонение от предыдущего значения составило 9,1°С, - рассказали специалисты.

Самый старый рекорд был побит в Клявлино — 1989 года. 12 марта столбик термометра там поднялся до +4,8°С. В остальных населенных пунктах температура перекрыла показатели 4-летней давности. В Самаре, Аглосе, Безенчуке и Авангарде температура воздуха в четверг держалась в пределах 11,5 — 11,9°С. В Кинель-Черкассах, Тольятти, Новодевичье и Сызрани — от 8,8 до 10,8°С. Не так тепло было в Серноводске и Челно-Вершинах — 7,1°С и 7,2°С, соответственно. Однако эти значения превысили предыдущие примерно в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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