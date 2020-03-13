2020-03-13T11:11:31+03:00
Общество

Контролирующие ведомства Самарской области заставят прислушаться к эко-инспекторам

Эти люди имеют право фиксировать нарушения, но на их сигналы не всегда реагируют
Илона МАЙСКАЯ
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Депутаты и общественники обсудили эффективность работы эко-активистов / Фото: Геннадий КитаевДепутаты и общественники обсудили эффективность работы эко-активистов / Фото: Геннадий Китаев
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В Самарской губернской думе обсудили эффективность работы общественных экологических инспекторов — это инициативные граждане, которые прошли обучение в профильных ведомствах и имеют специальные удостоверения. Эти люди имеют право фиксировать экологические нарушения и сообщать об этом в контролирующие органы. Однако сейчас существует много проблем, которые мешают работе эко-инспекторов.

- Минлесхоз и минЖКХ физически не могут охватить все проблемы: незаконные свалки, вырубку леса, хранение опасных отходов и т.д. Инспекторы готовы делать это, но в своей работе они встречают множество порогов: начиная с правовых и заканчивая тем, что на их сигналы не реагируют должным образом. Мы должны решить эти проблемы, - отметил депутат, член регионального штаба ОНФ в Самарской области Денис Волков.

Представитель минлесхоза подтвердил, что сейчас действительно есть ограничения в работе экологических инспекторов, однако их помощь очень важна. Они постоянно отчитываются перед ведомством. Но до штрафов, уголовных и административных дел выявленные инспекторами нарушения не доходят.

По итогам встречи депутаты, общественники и профильные специалисты наметили пути решения существующих проблем. По мнению Дениса Волкова, необходимо ликвидировать разобщенность между инспекторами и контролирующими органами. Для этого будут проводиться регулярные встречи и круглые столы, предоставляться дискуссионные площадки для выработки совместных решений, а также привлекаться СМИ для широкого освещения тех нарушений, которые выявили инспекторы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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