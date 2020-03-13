Vesta, Xray и Largus: «АвтоВАЗ» отзывает более 12 тысяч автомобилей Lada

13 Март 2020 2020-03-13T11:45:18+03:00

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«АвтоВАЗ» объявил об отзыве 12192 автомобилей Lada. В их числе модели Vesta, Xray и Largus, которые были проданы с сентября 2019 года по настоящее время. Об этом сообщает пресс-служба Росстандарта.

- Причиной отзыва автомобилей является проверка работоспособности обратного клапана вакуумного усилителя тормоза, - сообщили в ведомстве.

Тех автомобилистов, чьи машины попадают под отзыв, оповестят представители «АвтоВАЗа» по телефону или по почте. Также владельцы могут сами узнать, нужно ли им будет предоставить свое авто в дилерский центр на обследование, сопоставив VIN-код машины с перечнем, указанным на сайте. На всех автомобилях заменят обратных клапан вакуумного усилителя тормоза. Работы проведут бесплатно.

ИСТОЧНИК KP.RU