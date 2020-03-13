2020-03-13T11:31:52+03:00
Экономика

«АКОМ» подтвердил соответствие японскому качеству

Завод «АКОМ» успешно прошел очередной аудит компании «Тойота Моторс»
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Представители японского автопредприятия, расположенного в Санкт-Петербурге, провели детальную оценку производственной безопасности аккумуляторного предприятия в Жигулевске на предмет соответствия производственной философии «Тойота». По заключению экспертов, аудит показал хорошие результаты.

В 2019 году представители японского бренда уже побывали на заводе «АКОМ» с целью технического аудита. В ходе предыдущего визита специалисты автоконцерна ознакомились с возможностями предприятия и дали свои рекомендации по совершенствованию производственных этапов. По итогам очередного аудита, «АКОМ» не только подтвердил, но и улучшил свои результаты. В течение 2020 года представители японского автоконцерна проведут еще ряд мероприятий, включая технические тесты и согласования. Конечной целью аудитов компании «Тойота» станет локализация стартерных аккумуляторных батарей для автомобилей, которые выпускаются на автозаводе в Санкт-Петербурге. После всестороннего изучения аккумуляторного завода и успешного прохождения всех необходимых процедур, «АКОМ» начнет подготовку к производству и поставкам продукции для автомобилей «Тойота». Ожидается, что поставки на конвейер начнутся весной 2021 года.

В прошедшем году «АКОМ» также успешно прошел аудит компании Volkswagen, и получил номинацию на поставку батарей EFB для «КАМАЗа» - компании планируют углубить локализацию и перейти на российские АКБ.

За годы работы «АКОМ» заслужил высокую репутацию и доверие к своей продукции со стороны ведущих автопроизводителей страны. Сегодня более половины автомобилей, производимых на автосборочных предприятиях в России, комплектуются АКБ производства «АКОМ». Высокое качество продукции и гарантированные поставки по принципу «точно в срок», обеспечивают стабильную работу конвейеров и надежность в эксплуатации автомобилей. «АКОМ» является единственным поставщиком АВТОВАЗа с покрытием 100% потребности в АКБ для всех моделей LADA,на 90% покрывает потребности российских заводов Renault, поставляет аккумуляторы на российские заводы Peugeot, Citroen, Haval, Opel. Петербургский тракторный завод, ЛиАЗ и УралАЗ выпускают продукцию с аккумуляторами «АКОМ». Кроме того, «АКОМ» активно работает на рынке автопроизводителей Белоруссии: АКБ поставляются на МАЗ, «Белджи» (для Geely), ведется работа с Минским тракторным заводом.

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