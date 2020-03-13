2020-03-13T12:33:20+03:00
Общество

Все заволокло паром: в Самаре в районе «Кинапа» прохудилась труба с горячей водой

Коммунальная неприятность произошла на улице Лесной [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Пар поднимался так высоко, что самарцы подумали это пожар / Фото: Подслушано СамараПар поднимался так высоко, что самарцы подумали это пожар / Фото: Подслушано СамараФото: vk.com
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Днем в пятницу, 13 марта, на улице Лесной в Самаре произошло коммунальное ЧП. На территории «Кинапа» прорвало трубу с горячей водой. В итоге там все заволокло густым паром. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Специалисты «Предприятия тепловых сетей» зафиксировали увеличение подпитки сетевой воды, что является косвенным признаком повреждения на теплосетях. Эти сети находятся вне зоны ответственности «ПТС». Обслуживающая организация уже вывела участок из работы, - сообщили «Комсомольской правде - Самара» в пресс-службе самарского филиала компании «Т Плюс».

Отметим, что поскольку пар поднимался очень высоко, то многие горожане подумали, что это был пожар. Однако в ГУ МЧС по Самарской области заверили, что это происшествие не имеет отношения к огню - все дело в коммунальных сетях. Насколько известно, на теплоснабжении абонентов «ПТС» это ЧП никак не сказалось.

Порыв трубы на Кинапе в Самаре 13.03.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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