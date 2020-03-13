Все заволокло паром: в Самаре в районе «Кинапа» прохудилась труба с горячей водой

13 Март 2020 2020-03-13T12:33:20+03:00

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Днем в пятницу, 13 марта, на улице Лесной в Самаре произошло коммунальное ЧП. На территории «Кинапа» прорвало трубу с горячей водой. В итоге там все заволокло густым паром. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

- Специалисты «Предприятия тепловых сетей» зафиксировали увеличение подпитки сетевой воды, что является косвенным признаком повреждения на теплосетях. Эти сети находятся вне зоны ответственности «ПТС». Обслуживающая организация уже вывела участок из работы, - сообщили «Комсомольской правде - Самара» в пресс-службе самарского филиала компании «Т Плюс».

Отметим, что поскольку пар поднимался очень высоко, то многие горожане подумали, что это был пожар. Однако в ГУ МЧС по Самарской области заверили, что это происшествие не имеет отношения к огню - все дело в коммунальных сетях. Насколько известно, на теплоснабжении абонентов «ПТС» это ЧП никак не сказалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="636" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/766197" frameborder="0"></iframe> Порыв трубы на Кинапе в Самаре 13.03.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU