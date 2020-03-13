В Самарской области мужчина насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе

13 Март 2020 2020-03-13T12:05:21+03:00

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На днях, в Похвистнево произошла трагедия на дороге. По предварительным данным правоохранителей, 26-летний водитель «Мицубиси» выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего не успел затормозить перед пешеходным переходом, на который вышла 73-летняя женщина.

– Водитель автомобиля попытался оказать помощь пострадавшей, попросил прохожих вызвать медицинских работников и полицейских, но пострадавшая скончалась до прибытия скорой помощи, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД просят откликнуться очевидцев и свидетелей произошедшего. Любую информацию об указанном происшествии просьба сообщать по телефонам: 8(84656)2-34-69 (дежурная часть), 79277549635 (следственный отдел), а также по телефону «020» (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU