2020-03-13T12:05:21+03:00
Общество

В Самарской области мужчина насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Полицейские просят откликнуться очевидцев и свидетелей произошедшего
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
73-летняя женщина скончалась до приезда медиков73-летняя женщина скончалась до приезда медиковФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

На днях, в Похвистнево произошла трагедия на дороге. По предварительным данным правоохранителей, 26-летний водитель «Мицубиси» выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего не успел затормозить перед пешеходным переходом, на который вышла 73-летняя женщина.

– Водитель автомобиля попытался оказать помощь пострадавшей, попросил прохожих вызвать медицинских работников и полицейских, но пострадавшая скончалась до прибытия скорой помощи, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД просят откликнуться очевидцев и свидетелей произошедшего. Любую информацию об указанном происшествии просьба сообщать по телефонам: 8(84656)2-34-69 (дежурная часть), 79277549635 (следственный отдел), а также по телефону «020» (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В апреле из самарского аэропорта Курумоч запустят новый рейс
Маски, перчатки и антисептики: в Самаре на железнодорожном вокзале усилили меры по защите от коронавируса
В Самаре отключили отопление на шести улицах города
В Самарской области мужчина насмерть сбил пенсионерку на пешеходном переходе
Теперь центры обслуживания потребителей АО «СамГЭС» будут работать и по субботам
Все заволокло паром: в Самаре в районе «Кинапа» прохудилась труба с горячей водой
«АКОМ» подтвердил соответствие японскому качеству
Vesta, Xray и Largus: «АвтоВАЗ» отзывает более 12 тысяч автомобилей Lada
Контролирующие ведомства Самарской области заставят прислушаться к эко-инспекторам
МегаФон и Министерство культуры Самарской области будут совместно развивать туризм
Пожар на улице Клары Цеткин в Самаре: ранним утром полыхали деревянные сараи
В Самаре на стройке ледового Дворца спорта согнуло стрелу автокрана
Март продолжает удивлять: в Самарской области погода побила 12 температурных рекордов
Самарцы потратили больше обычного на 23 февраля и 8 марта
В Самарской области бесплатное горячее питание будут получать более 140 тысяч младшеклассников
В Самарской области ожидается штормовой ветер
В сгоревшем коттедже на 9-й просеке в Самаре погибли два человека
Стало известно, каким районам Самарской области ждать проблем с паводком