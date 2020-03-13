2020-03-13T16:30:41+03:00
Общество

Не трогайте незамерзайку: мужчина из Самары пытался откупиться от полицейских

Теперь его ожидает судебный процесс
Владислав КИРСАНОВ
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За 50 тысяч рублей сотрудник должен был закрыть глаза на незаконные действияЗа 50 тысяч рублей сотрудник должен был закрыть глаза на незаконные действияФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Следственный отдел по Кировскому району Самары завершил расследование уголовного дела по статье «Дача взятки». По версии правоохранителей, местный житель передал сотруднику полиции 50 тысяч рублей.

– Взамен полицейский должен был закрыть глаза на стеклоомывающую жидкость, которая не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.

Следователи собрали достаточную доказательную базу для передачи дела в федеральный суд Кировского района Самары. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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