Не трогайте незамерзайку: мужчина из Самары пытался откупиться от полицейских
Следственный отдел по Кировскому району Самары завершил расследование уголовного дела по статье «Дача взятки». По версии правоохранителей, местный житель передал сотруднику полиции 50 тысяч рублей.
– Взамен полицейский должен был закрыть глаза на стеклоомывающую жидкость, которая не отвечала требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, – сообщили в СУ СК России по Самарской области.
Следователи собрали достаточную доказательную базу для передачи дела в федеральный суд Кировского района Самары. Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU