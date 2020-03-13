В Самарской области проходит межрайонная спартакиада

13 Март 2020 2020-03-13T16:11:20+03:00

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Сегодня, 13 марта, в Пестравском районе Самарской области проходят межрайонные спортивные соревнования на призы депутата Госдумы Евгения Серпера. Это уже четвертые соревнования, участие в них принимают более 150 спортсменов из пяти южных районов региона: Хворостянского, Приволжского, Красноармейского, Пестравского и Безенчукского.

– Наша спартакиада проходит уже четвертый раз, и ее уже смело можно называть традиционной. Каждый год наши состязания собирают все больше участников. Наша основная цель – сделать наши районы территориями здорового образа. Очень рад, что участники сегодняшних соревнований являются отличным примером в деле приобщения к спорту, – сказал Евгений Серпер.

Он также пожелал участникам честной и бескомпромиссной борьбы, спортивного азарта и заслуженных побед. Отметим, что соревнования проходят по восьми видам спорта: шахматы, дартс, настольный теннис, волейбол, армрестлинг, мини-футбол, гиревый спорт и перетягивание каната. Самой молодой участнице 11 лет, она шахматистка.

ИСТОЧНИК KP.RU