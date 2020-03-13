Житель Самарской области пытался улететь на отдых по паспорту брата-близнеца
В международном аэропорту Курумоч задержали мужчину, который пытался покинуть территорию страны по чужому паспорту. 29-летний житель Тольятти собирался лететь по маршруту «Самара – Дубай».
– Чтобы успешно сесть на самолет, мужчина взял не свой паспорт, а воспользовался документом брата-близнеца, – сообщили в пресс-службе пограничного управления по Самарской и Саратовской областям ФСБ России.
Правоохранители занимаются установлением всех деталей случившегося. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное пересечение границы России». Максимальная санкция – до двух лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU