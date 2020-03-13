2020-03-13T16:19:22+03:00
Общество

Житель Самарской области пытался улететь на отдых по паспорту брата-близнеца

Правоохранители рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела
Владислав КИРСАНОВ
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Мужчина собирался лететь в Дубай по чужому паспортуМужчина собирался лететь в Дубай по чужому паспортуФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В международном аэропорту Курумоч задержали мужчину, который пытался покинуть территорию страны по чужому паспорту. 29-летний житель Тольятти собирался лететь по маршруту «СамараДубай».

– Чтобы успешно сесть на самолет, мужчина взял не свой паспорт, а воспользовался документом брата-близнеца, – сообщили в пресс-службе пограничного управления по Самарской и Саратовской областям ФСБ России.

Правоохранители занимаются установлением всех деталей случившегося. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконное пересечение границы России». Максимальная санкция – до двух лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Житель Самарской области пытался улететь на отдых по паспорту брата-близнеца