«Мы должны сказать «да» качественной медпомощи»: самарцев приглашают голосовать за поправки в Конституцию

13 Март 2020 2020-03-13T16:18:00+03:00

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22 апреля самарцев приглашают проголосовать за поправки в Конституцию РФ. Сейчас это делают парламенты по всей стране. Депутатам и общественникам дали возможность внести свои предложения.

В финальном варианте главного документа страны, в частности, предлагается закрепить право человека на получение доступной и качественной медицинской помощи в любом уголке России. Свое мнение об этом пункте высказал главный врач Самарского областного центра медпрофилактики, член Общественной палаты региона Александр Муравец.

– Не важно, где вы живете, в городе или в небольшом населенном пункте - качественная медицинская помощь должна быть доступна везде. Сегодня, согласно основному закону страны, мы можем рассчитывать на бесплатное здравоохранение. С этим никто не спорит – оно есть. Другое дело, не каждому оно доступно. Сложно им воспользоваться, если живешь в городе без больницы, а в родном селе нет ни ФАПа, ни возможности до него добраться. Считаю, предложение дополнить Конституцию РФ статьями о доступной и качественной медицине поможет сделать медпомощь реальной, конкретной. Это уже принципиально иная ответственность перед людьми, государством, – подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU