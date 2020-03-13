2020-03-13T16:05:52+03:00
Общество

В Тольятти на взятке попался владелец магазина, который продавал алкоголь подросткам

Мужчина хотел избежать ответственности с помощью денег
Владислав КИРСАНОВ
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Теперь этим делом будет заниматься суд ФОТО: СУ СК России по Самарской областиТеперь этим делом будет заниматься суд ФОТО: СУ СК России по Самарской области
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В одном из магазинов Тольятти, расположенном в Центральном районе города, продавали алкоголь несовершеннолетним. Сотрудники полиции прибыли на место, чтобы оформить протокол, но владелец торговой точки решил их удивить. Он предложил им закрыть глаза на нарушение за взятку.

– Чтобы избежать административной ответственности за правонарушение, мужчина предложил правоохранителям 15 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Следователи собрали всю необходимую доказательную базу для передачи этого дела в суд. Его рассмотрением займутся служители Фемиды Центрального района Тольятти. Расследование проводилось с участием сотрудников ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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