В Тольятти на взятке попался владелец магазина, который продавал алкоголь подросткам
В одном из магазинов Тольятти, расположенном в Центральном районе города, продавали алкоголь несовершеннолетним. Сотрудники полиции прибыли на место, чтобы оформить протокол, но владелец торговой точки решил их удивить. Он предложил им закрыть глаза на нарушение за взятку.
– Чтобы избежать административной ответственности за правонарушение, мужчина предложил правоохранителям 15 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.
Следователи собрали всю необходимую доказательную базу для передачи этого дела в суд. Его рассмотрением займутся служители Фемиды Центрального района Тольятти. Расследование проводилось с участием сотрудников ГУ МВД России по Самарской области.
ИСТОЧНИК KP.RU