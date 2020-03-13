В Тольятти на взятке попался владелец магазина, который продавал алкоголь подросткам

13 Март 2020 2020-03-13T16:05:52+03:00

Теперь этим делом будет заниматься суд ФОТО: СУ СК России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

В одном из магазинов Тольятти, расположенном в Центральном районе города, продавали алкоголь несовершеннолетним. Сотрудники полиции прибыли на место, чтобы оформить протокол, но владелец торговой точки решил их удивить. Он предложил им закрыть глаза на нарушение за взятку.

– Чтобы избежать административной ответственности за правонарушение, мужчина предложил правоохранителям 15 тысяч рублей, – сообщает пресс-служба СУ СК России по Самарской области.

Следователи собрали всю необходимую доказательную базу для передачи этого дела в суд. Его рассмотрением займутся служители Фемиды Центрального района Тольятти. Расследование проводилось с участием сотрудников ГУ МВД России по Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU