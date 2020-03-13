В Тольятти водитель иномарки отправил школьника в больницу

13 Март 2020 2020-03-13T15:59:38+03:00

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Утром в пятницу, 13 марта, в Тольятти произошло ДТП. На улице 70 лет Октября автомобиль Hyundai наехал на 14-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

– Школьник получил травмы. Ему потребовалась срочная помощь медиков. В отношении 58-летнего водителя возбуждено уголовное дело за причинение вреда здоровье, – сообщили представители ГИБДД Тольятти.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. Они также напоминают водителям о необходимости снижать скорость перед пешеходными переходами, особенно вблизи образовательных учреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU