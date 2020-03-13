«Мы признаемся в любви 80-м, а не кривляемся»: группа «Биртман» сняла советский клип на песню «Подбухну»

13 Март 2020 2020-03-13T15:56:10+03:00

Самарцам срочно стоит посмотреть его, чтобы вдохновиться для танцев под хиты группы 20 марта в «Звезде»

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К 8 Марта петербургская группа «Биртман» выпустила советский клип на песню «Подбухну» из одноименного альбома. Ее, кстати, можно будет услышать и на концерте легендарного исторического тура коллектива, который пройдет в «Звезде» уже 20 марта. Снялись в ролике профессиональные актеры и участники фан-клуба Birtman Crew.

- Мы хотели не спародировать, а именно снять советский клип, рассказав при этом народную историю о неразделенной любви и способах решения душевной травмы. Этот клип отличается от аналогов современности хотя бы тем, что он не «кривляется» на манер 80-х, а признается им в любви, - поделился своей задумкой режиссер клипа Владимир Болгов.

Местом для огромной дискотеки, где герои находят решение своих проблем, стал Ленинградский дворец молодежи, сохранивший эстетику советских времен. Именно здесь оказываются люди с объемными прическами, нарядами из 80-х и ярким макияжем.

- Обсуждалось много концепций, но мы остановились на идее клипа в стиле советских поп-групп 80-х. Cо всей прелестью и идиотизмом самой картинки, — вспоминает лидер «Биртмана» Дмитрий Наумов.

Оценить работу группы можно уже сейчас на странице коллектива. А потанцевать под хиты знаменитого и несуществующего советского поэта Зиновия Биртмана можно будет 20 марта в клубе «Звезда».

БИРТМАН ПОДБУХНУ.Премьера нового клипа ПОДБУХНУ !

ИСТОЧНИК KP.RU