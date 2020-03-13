2020-03-13T16:07:35+03:00
Общество

Сотрудники ФСБ «отбили» трамвайное депо в Самаре от «террористов»

В столице региона прошли учения по освобождению заложников
Владислав КИРСАНОВ
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Все подразделения справились с поставленной задачей ФОТО: УФСБ по Самарской областиВсе подразделения справились с поставленной задачей ФОТО: УФСБ по Самарской области
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В четверг, 12 марта, в Самаре прошли масштабные учения, участие в которых приняли сотрудники УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, управления Росгвардии по Самарской области, Сызранского ЛО МВД на транспорте и нескольких подразделений, в том числе ТТУ Самары.

– Условная террористическая опасность была на транспорте в Самаре и Октябрьске. В результате спланированных мероприятий пресечена противоправная деятельность лиц, причастных к подготовке террористических актов, ликвидированы условные угрозы жизни и здоровью людей, – говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Самарской области.

Участвовавшие в учениях подразделения продемонстрировали профессионализм, слаженность действий и высокий уровень готовности к пресечению угроз террористического характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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