Сотрудники ФСБ «отбили» трамвайное депо в Самаре от «террористов»

13 Март 2020 2020-03-13T16:07:35+03:00

Все подразделения справились с поставленной задачей ФОТО: УФСБ по Самарской области

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В четверг, 12 марта, в Самаре прошли масштабные учения, участие в которых приняли сотрудники УФСБ, ГУ МВД, ГУ МЧС, управления Росгвардии по Самарской области, Сызранского ЛО МВД на транспорте и нескольких подразделений, в том числе ТТУ Самары.

– Условная террористическая опасность была на транспорте в Самаре и Октябрьске. В результате спланированных мероприятий пресечена противоправная деятельность лиц, причастных к подготовке террористических актов, ликвидированы условные угрозы жизни и здоровью людей, – говорится в сообщении пресс-службы УФСБ России по Самарской области.

Участвовавшие в учениях подразделения продемонстрировали профессионализм, слаженность действий и высокий уровень готовности к пресечению угроз террористического характера.

ИСТОЧНИК KP.RU