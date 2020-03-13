Самарская таможня не пропустила 2500 тысячи «паленых» вещей

13 Март 2020 2020-03-13T17:03:37+03:00

Ущерб, который товары могли нанести правообладателю, превысил 30 миллионов рублей ФОТО: Самарская таможня

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Должностные лица мобильных групп Самарской таможни продолжают выявлять товары народного потребления, одежду, обувь, игрушки, парфюмерию, обладающих признаками контрафактности, а также не отвечающих нормам безопасности. В Тольятти было возбуждено 2 уголовных дела, а также остановлено 2499 единиц продукции с признаками контрафакта.

– Среди них оказались сумки Louis Vuitton, покрывала и наволочки Versace, сумки Michael Kors, парфюмерная продукция с незаконным использованием товарных знаков Lanvin Eclat, Bvlgari, Tom Ford, Nina Ricci, Hermes, Lacoste, Antonio Banderas, Versace, Giorgio Armani, – сообщает пресс-служба Самарской таможни.

Ущерб, который могли данные товары нанести правообладателям, составил более 30 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU