Сдал компьютер в ломбард, а потом сказал, что украли: в Тольятти за ложный донос осудили мужчину

13 Март 2020 2020-03-13T17:06:14+03:00

Деньги, которые мужчина получил за сдачу компьютера в ломбард, он пропил Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Тольятти состоялся суд над мужчиной, которого подозревали в заведомо ложном доносе о совершении приступления. Дело в том, что местный житель сдал в ломбард системный блок от компьютера и музыкальные колонки. За это ему дали 1800 рублей, которые он потратил на алкоголь.

– Через некоторое время мужчина обратился в отдел полиции, где рассказал, что его компьютер стоимостью 40 тысяч рублей, украли. Полицейские провели проверку и отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления, – сообщает прокуратура Самарской области.

А вот уголовное дело в отношении мужчины было заведено. Он признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU