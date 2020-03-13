Сдал компьютер в ломбард, а потом сказал, что украли: в Тольятти за ложный донос осудили мужчину
В Тольятти состоялся суд над мужчиной, которого подозревали в заведомо ложном доносе о совершении приступления. Дело в том, что местный житель сдал в ломбард системный блок от компьютера и музыкальные колонки. За это ему дали 1800 рублей, которые он потратил на алкоголь.
– Через некоторое время мужчина обратился в отдел полиции, где рассказал, что его компьютер стоимостью 40 тысяч рублей, украли. Полицейские провели проверку и отказали в возбуждении уголовного дела за отсутствием события преступления, – сообщает прокуратура Самарской области.
А вот уголовное дело в отношении мужчины было заведено. Он признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно.
ИСТОЧНИК KP.RU