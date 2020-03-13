2020-03-13T17:46:54+03:00
Здоровье

Самарский суд поддержал блокировку приложения iHerb в России

Не ясно, будут ли владельцы обращаться в Верховный суд, но программа пока находится в свободном доступе
Александра БУДАЕВА
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Дело рассматривал Шестой кассационный судДело рассматривал Шестой кассационный судФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Шестой кассационный суд оставил в силе решение своих коллег о блокировке приложения магазина iHerb в России – оно должно быть удалено из Google Play и AppStore. Основанием стало признание информации, которая там сообщается, запрещенной к распространению.

Все дело в том, что в прошлом году прокуратура Ульяновской области заподозрила, будто продукция бренда может быть опасна для здоровья. На сайте сообщается, что компания использует только натуральные компоненты. Чтобы проверить это, надзорное ведомство отправило на экспертизу некоторые виды товаров, предназначенных для детей, и специалисты выявили в них вещества, которых там быть не должно – в частности, консерванты.

В связи с этим ведомство обратилось в Засвияжский районный суд города Ульяновска, который 9 августа прошлого года принял решение о блокировке приложения iHerb в России. Это решение устояло в апелляционной инстанции, после чего представители компании iHerb LLC обратились в Шестой кассационный суд, расположенный в Самаре.

Вчера это дело рассматривал судья Виталий Сказочкин. Соответчиками компании iHerb LLC выступали компании "ДЛА Пайпер Рус Лимитед", Google и Apple, плюс Управление Роскомнадзора по Ульяновской области.

Решение о блокировке вновь оставили в силе. Следующая инстанция – Верховный суд, будет ли туда обращаться iHerb LLC, пока не ясно. Но на момент публикации приложение все еще продолжало работать, предлагая покупателя более 35 тысяч натуральных товаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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