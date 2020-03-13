2020-03-13T18:40:04+03:00
Общество

Жители против: власти отклонили план по высотной застройке в центре Самары

Многоквартирные дома должны были "вырасти" в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Садовой
Александра БУДАЕВА
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Контраст между Старой Самарой и новостройками очень бросается в глаза, многие жители высказываются против высотокКонтраст между Старой Самарой и новостройками очень бросается в глаза, многие жители высказываются против высотокФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Почти 100% жителей, которые пришли на публичные слушания по поводу проекта "Трансгруза", высказались против него. Как сообщает "СитиТрафик", решать судьбу Ленинского района пришли 125 человек, и 122 из них сказали застройке "нет", еще 650 человек сообщили свое мнение городским властям в письменном виде.

На публичных слушаниях шла о строительстве высоток рядом с усадьбой Зеленко - это в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Садовой.

Обсуждение проекта проходило еще в июле прошлого года, решение по проекту, судя по всему, было принято недавно. Будет ли строительная компания видоизменять проект, чтобы "продвинуть" его дальше, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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