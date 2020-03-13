Жители против: власти отклонили план по высотной застройке в центре Самары
Почти 100% жителей, которые пришли на публичные слушания по поводу проекта "Трансгруза", высказались против него. Как сообщает "СитиТрафик", решать судьбу Ленинского района пришли 125 человек, и 122 из них сказали застройке "нет", еще 650 человек сообщили свое мнение городским властям в письменном виде.
На публичных слушаниях шла о строительстве высоток рядом с усадьбой Зеленко - это в границах улиц Вилоновской, Самарской, Ульяновской и Садовой.
Обсуждение проекта проходило еще в июле прошлого года, решение по проекту, судя по всему, было принято недавно. Будет ли строительная компания видоизменять проект, чтобы "продвинуть" его дальше, пока не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU