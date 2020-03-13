Спасли в последний момент: в Самаре пожарные вытащили из полыхающей квартиры мужчину
Дым на много километров вокруг. Пробка из-за автомобилистов, которые притормаживали, чтобы увидеть, что горит. Несколько пожарных машин и толпы зевак. Так сегодня в Самаре тушили пожар в многоэтажке на ул.Ставропольской,198.
ЧП случилось около 4 часов вечера. Пожар возник в одной из квартир в 10-этажном доме.
- Горели обыкновенные домашние вещи, - рассказали потом в облМЧС. - Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.
На месте работали 8 пожарных машин и 23 пожарных. Один из них каким-то чудом сумел отыскать в дыму хозяина квартиры - мужчину 1989 года рождения. Он сейчас в больнице, о его состоянии пока ничего не известно.
Пожар потушили в 16.28, в причинах произошедшего теперь предстоит разобраться специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU