2020-03-13T20:47:11+03:00
Происшествия

Спасли в последний момент: в Самаре пожарные вытащили из полыхающей квартиры мужчину

Горел многоэтажный дом на пересечении пр.Кирова и ул.Ставропольской
Александра БУДАЕВА
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На месте работали 8 пожарных машин и 23 пожарныхНа месте работали 8 пожарных машин и 23 пожарныхФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Дым на много километров вокруг. Пробка из-за автомобилистов, которые притормаживали, чтобы увидеть, что горит. Несколько пожарных машин и толпы зевак. Так сегодня в Самаре тушили пожар в многоэтажке на ул.Ставропольской,198.

ЧП случилось около 4 часов вечера. Пожар возник в одной из квартир в 10-этажном доме.

- Горели обыкновенные домашние вещи, - рассказали потом в облМЧС. - Площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

На месте работали 8 пожарных машин и 23 пожарных. Один из них каким-то чудом сумел отыскать в дыму хозяина квартиры - мужчину 1989 года рождения. Он сейчас в больнице, о его состоянии пока ничего не известно.

Пожар потушили в 16.28, в причинах произошедшего теперь предстоит разобраться специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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