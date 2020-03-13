2020-03-13T22:24:43+03:00
Происшествия

В Тольятти вынесли приговор парню, который обобрал до нитки мать, пока она лечилась

Парень продал всю ее недвижимость - после выписки из больницы женщине просто некуда было возвращаться
Александра БУДАЕВА
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Парня отправили в колонию общего режимаПарня отправили в колонию общего режимаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти недавно вынесли приговор 30-летнему парню за махинации с недвижимостью собственной матери. Его судили за мошенничество в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

- В мае-июне 2018 года его мать из-за проблем с алкоголем находилась в реабилитационном центре. Подсудимый нашел женщину, похожую внешне на мать, дал ей паспорт матери и таким образом с ее помощью оформил на себя через сделку дарения 4-комнатную квартиру стоимостью 15 млн рублей, плюс договор купли-продажи "однушки" за 2 млн рублей, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в прокуратуре Автозаводского района Тольятти.

Когда афера "вскрылась", сделки признали недействительными, право собственности восстановили за потерпевшей. На суде она сына простила и просила его его не наказывать строго. Сам парень вину признал и раскаялся.

Суд в итоге признал его виновным и приговорил к 1 году и 10 месяца колонии общего режима. Будут ли стороны обжаловать приговор, пока не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Тольятти вынесли приговор парню, который обобрал до нитки мать, пока она лечилась
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