2020-03-13T22:17:01+03:00
Общество

Мокрый снег и гололед: синоптики прогнозируют отступление весны

Мы узнали, какую погоду ждать на выходных. Спойлер: плохую.
Александра БУДАЕВА
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Самарские девушки приготовились к весне, а она вдруг превращается обратно в зимуСамарские девушки приготовились к весне, а она вдруг превращается обратно в зимуФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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В Самарскую область идет похолодание: понижение температуры, резкий и холодный ветер, дожди, которые неожиданно превратятся в мокрый снег.

- В предстоящие выходные дни наш регион будет находиться под влиянием циклона, перемещающегося по северу Европейской территории России, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в Приволжском УГМС. - Ожидается понижение дневных температур на 3-5º, порывистый ветер, осадки от небольших до умеренных преимущественно в виде дождя.

По ночам температура постепенно будет приближаться к минусовым значениям, в ночь на понедельник упадет и вовсе до -7°C. Днем будет чуть теплее: от +3 до +8 °C.

В понедельник Самарскую область ждет мокрый снег и гололед. Как долго продлится похолодание и когда циклон уйдет прочь, синоптики пока с уверенностью сказать не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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