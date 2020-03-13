Мокрый снег и гололед: синоптики прогнозируют отступление весны

13 Март 2020 2020-03-13T22:17:01+03:00

Самарские девушки приготовились к весне, а она вдруг превращается обратно в зиму Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

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В Самарскую область идет похолодание: понижение температуры, резкий и холодный ветер, дожди, которые неожиданно превратятся в мокрый снег.

- В предстоящие выходные дни наш регион будет находиться под влиянием циклона, перемещающегося по северу Европейской территории России, - рассказали корреспондентам "КП-Самара" в Приволжском УГМС. - Ожидается понижение дневных температур на 3-5º, порывистый ветер, осадки от небольших до умеренных преимущественно в виде дождя.

По ночам температура постепенно будет приближаться к минусовым значениям, в ночь на понедельник упадет и вовсе до -7°C. Днем будет чуть теплее: от +3 до +8 °C.

В понедельник Самарскую область ждет мокрый снег и гололед. Как долго продлится похолодание и когда циклон уйдет прочь, синоптики пока с уверенностью сказать не могут.

ИСТОЧНИК KP.RU