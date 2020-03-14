2020-03-14T09:44:23+03:00
Общество

В Самарской области отходы из канализации сбрасывали прямо в речку

Местные коммунальщики в Алексеевском районе загрязняли реку Съезжая
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Коммунальщикам придется заплатить за нарушениеКоммунальщикам придется заплатить за нарушение
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В Самарской области прокуратура нашла серьезное экологическое нарушение. Оказалось, что в селе Алексеевка коммунальщики не нашли ничеголучше, как направить трубу канализации сразу в речку, не позаботившись об очистке стоков. Так что в Съезжую лилось все то, что в унитаз смывали жители села.

Сброс проводился на расстоянии 7 метров от плотины, где-то в полкилометре от дома №248 по ул. Ленинской, сообщает прокуратура Самарской области.

Прокуратуреа Алексеевского района выяснила, что занимается обслуживанием канализации в селе МУП ЖКС м.р. Алексеевский. Теперь им предстоит устранить нарушения, а самому предприятию и директору Сергею Долбенкову нужно будет заплатить штраф, постановления об административном нарушении уже вынесены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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