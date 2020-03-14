Весна, вернись! В начале рабочей недели в Самаре будет снег, ветер и холод

14 Март 2020 2020-03-14T09:53:40+03:00

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Не успели жители удивиться ранней и очень теплой весне, как погода в Самаре подкидывает новые сюрпризы. Начало рабочей недели с 16 марта по прогнозам выдастся нерадостным. Уже в ночь с воскресенья на понедельник похолодает до -7 градусов, днем будет -2=3 (и это после +7 +9, которые пришлись так кстати на минувшей неделе).

Синоптики Приволжской УГМС также считают, что будет меняться ветер, уже в понедельник он подует с северо-запада и принесет с собой дальнейшее похолодание. Ветер будет порывистым, до 15-18 метров в секунду, так что горожанам стоит быть более осторожными на улицах.

Большой минус похолодания - это утренняя гололедица, с которой мы поспешили распрощаться. Вспоминайте навыки пингвиньей походки, которую все самарцы уже успели приобрести этой зимой и берегите себя.

Скорее всего, похолодание будет недолгим. В целом синоптики предсказывали, что во второй декаде марта температура будет на 9 градусов выше обычного. А в этом году весна вообще ставит рекорды почти каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU