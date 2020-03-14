В Самаре поймали горе-водителя, который рассекал по дорогам с купленными на вокзале правами

14 Март 2020 2020-03-14T11:03:57+03:00

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В Самаре задержали водителя, который разъезжал по всей стране с поддельными правами. Документ 68-летнего автомобилиста на "пятерке" вызвал подозрение у полицейских в Жигулевске. Они провели проверку и убедились, что удостоверение поддельное.

- Мужчина объяснил, что пройти комиссию для получения прав ему не позволило здоровье. И тогда он пошел и купил права на одном из вокзалов Москвы, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Неизвестно, чем же был болен мужчина. Может быть, он страдал плохим зрением? В любом случае, на дороге он мог представлять опасность. Сейчас в отношение него возбудили уголовное дело и мужчина может отправиться в заключение до года или просто заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU