В Тольятти таксист отправил в больницу ребенка

14 Март 2020 2020-03-14T11:39:37+03:00

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В Тольятти виновником ДТП с несовершеннолетним мальчиком стал таксист. Мужчина на автомобиле Хендай ехал по улице Автостроителей. В это время дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу пересекал мальчик 14 лет.

- 59-летний водитель такси допустил наезд на ребенка, тот получил травмы, его понадобилось отправить в больницу, - объяснили в ГУ МВД РФ по Самарской области.

Пока что известно, что в момент аварии водитель был трезв. Почему он не затормозил перед пешеходом, предстоит выяснить специалистам. Они проведут проверку, а по ее итогам уже будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU